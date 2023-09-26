Число заболевших COVID-19 в Челябинской области выросло в полтора раза за неделю

В Челябинской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 351 новый случай заболевания COVID-19. Это на 119 или 51% больше, чем на предыдущей неделе. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора.

С 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусом поддерживалась взрослым населением – более 91% случаев. Наибольший прирост пациентов зафиксирован среди людей в возрасте 30-49 лет – на 41%, 65 лет и старше – на 33,3%. Среди школьников 7-14 лет заболеваемость на прошлой неделе немного снизилась.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 415,5 тыс. COVID-19.

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