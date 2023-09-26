В Челябинской области водитель «Лады» погиб после столкновения с лосем

На трассе в катав-Ивановском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием лося. Кроме дикого животного, погиб 23-летний водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 4 часов утра 25 сентября. Водитель Lada Granta, не пристегнутый ремнем безопасности, ехал из Чебаркуля в Татарстан. На высокой скорости машина совершила столкновение с выбежавшим на дорогу лосем. Автомобиль врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет, водитель выпал из салона. В результате ДТП он погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что лося от удара отбросило вперед на 60 м, а автомобиль обнаружен в 135 м от места столкновения и в 19 м от края дорожного ограждения. Исходя из повреждений машины, водитель имел шансы остаться в живых, если бы был пристегнут ремнем безопасности.

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