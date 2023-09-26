В отношении комика Брэнда началось расследование по делу об изнасилованиях

Полиция Лондона начала расследование в отношении британского актера и комика Расселла Брэнда, сообщил телеканал CNN. Ранее газета The Sunday Times опубликовала показания четырех женщин, которые обвинили актера в изнасилованиях.

Как сообщает CNN, ссылаясь на заявление полиции, к расследованию приступили после публикаций СМИ о нескольких сексуальных преступлениях, в которых обвиняется Расселл Брэнд. При этом в полиции отметили, что также получили «ряд заявлений» об изнасилованиях, которые произошли недавно. Детали не приводится.

The Sunday Times, The Times и Channel 4's Dispatches публиковали заявления четырех женщин, которые утверждали, что подверглись домогательствам и изнасилованиям в разные периоды с 2006 по 2013 года. Одна из женщин заявила, что на тот момент ей было 16 лет. Их имена в материале не указывались.

По данным СМИ, как минимум два случая изнасилования произошли в Лос-Анджелесе. 17 сентября полиция получила сведения от женщины, которая сообщила о случае домогательства со стороны актера в 2003 году.

Расселл Брэнд на канале в YouTube назвал ложью и целенаправленной атакой со стороны господствующих в стране СМИ «предоставленную информацию». По его словам, тем самым его пытаются подвергнуть цензуре.

Лусине Баласян