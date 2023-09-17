Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего мужа Кэти Перри комика Рассела Бренда обвинили в изнасилованиях

Британского актера и комика Расселла Брэнда, который был женат на певице Кэти Перри, обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Материалы с показаниями четырех женщин против Брэнда опубликовала британская газета The Sunday Times.

По словам женщин, домогательства и изнасилования проходили в период между 2006 и 2013 годами. Как рассказала одна женщина, на тот момент ей было 16 лет. Другая обвинила комика в насилии, когда она находилась в его доме в Лос-Анджелесе. По словам еще одной женщины, что актер совершил сексуальное насилие над ней, когда та работала с ним в Лос-Анджелесе.

Рассел Брэнд на канале в YouTube назвал эти обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны господствующих в стране СМИ. По его словам, обвинения связаны с тем, что он регулярно критикует эти медиа, обвиняет их в искажении фактов и конформизме.

Рассел Бренд и Кэти Перри были в браке с 2010 по 2011 год. В декабре 2011 года Рассел Бренд подал документы на развод, указав в качестве причины «непреодолимые разногласия».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...