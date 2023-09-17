Бывшего мужа Кэти Перри комика Рассела Бренда обвинили в изнасилованиях

Британского актера и комика Расселла Брэнда, который был женат на певице Кэти Перри, обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Материалы с показаниями четырех женщин против Брэнда опубликовала британская газета The Sunday Times.

По словам женщин, домогательства и изнасилования проходили в период между 2006 и 2013 годами. Как рассказала одна женщина, на тот момент ей было 16 лет. Другая обвинила комика в насилии, когда она находилась в его доме в Лос-Анджелесе. По словам еще одной женщины, что актер совершил сексуальное насилие над ней, когда та работала с ним в Лос-Анджелесе.

Рассел Брэнд на канале в YouTube назвал эти обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны господствующих в стране СМИ. По его словам, обвинения связаны с тем, что он регулярно критикует эти медиа, обвиняет их в искажении фактов и конформизме.

Рассел Бренд и Кэти Перри были в браке с 2010 по 2011 год. В декабре 2011 года Рассел Бренд подал документы на развод, указав в качестве причины «непреодолимые разногласия».

Анастасия Ларина