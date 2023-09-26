Бербок заявила о неисправности части поставляемой Украине техники

Часть вооружения, передаваемое Германией Украине, устарела или не работала на момент поставок. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью СNN.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает»,— сказала она (цитата по ТАСС). Госпожа Бербок уточнила, что власти с самого начала знали о нерабочем состоянии некоторых систем, и «говорили про это».

По словам главы МИДа, в связи с необходимостью убедиться в работоспособности вооружения Германия пока не отправила Украине тактические танки Taurus. «Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать»,— отметила Анналена Бербок.

Ранее немецкие СМИ сообщили о дефектах танков Leopard, поставляемых ФРГ на Украину. По данным издания Der Spiegel, дефекты на технике стали результатом тренировок на ней украинских солдат в Германии в последние несколько недель. Власти Дании утверждали, что десять неисправных танков из ФРГ находятся на ремонте на Украине.

Лусине Баласян