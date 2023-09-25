Обрушение на мосту почти на час остановило железнодорожное движение в районе Ланской

В Санкт-Петербурге вечером 25 сентября на железнодорожных путях между станциями Ланская и Удельная обрушилась часть ограждения. Из-за происшествия почти на час было прервано ж/д сообщение от Финляндского вокзала.

Как сообщает со ссылкой на очевидцев «Фонтанка», упавшее ограждение в итоге вызвало замыкание в контактной сети.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги позднее уточнили, что в 20:45 на участке Ланская — Лахта из-за отсутствия питания в контактной сети произошел сбой в движении электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержка составила порядка одного часа.

В 21:40 движение было восстановлено, неполадки устранены, уточнили в ОЖД.

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» добавили, что в связи с временным отключением напряжения на ж/д перегоне Ланская — Новая Деревня поезда в направлении ж/д «Финляндский Вокзал — Сестрорецк» следуют с задержками до 1 часа. Время в пути увеличено. Пассажиров попросили заранее планировать свой маршрут.

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