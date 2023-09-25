За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 41,6 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 41,6 млн руб. за неделю с 18 по 24 сентября, неделей ранее — 41 млн руб. Об этом сообщили региональные управления МВД. Больше всего аферисты заработали на воронежцах, лишившихся 23,6 млн руб. При этом липчане не отдали злоумышленникам ни рубля.

У жителей Белгородской области было похищено 12 млн руб., Курской — 4,6 млн руб., Тамбовской — 1,1 млн руб. Орловчане перевели аферистам 300 тыс. руб.

Самыми популярными схемами мошенничеств стали звонок от «сотрудников банка», предупреждающих о небезопасных операциях на счете, и предложение легкого заработка на валютном рынке. Также злоумышленники действовали по сценарию «ваш родственник попал в ДТП», просили предоплату за оказание интим-услуг. Кроме того, двое потерпевших лишились сбережений, чтобы избежать уголовной ответственности. Для этого аферисты обвинили белгородку в финансировании ВСУ, а жительницу Воронежской области — в пособничестве в бандитизме.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

Алина Морозова

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