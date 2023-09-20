Мошенники похитили у жительницы Белгорода 4 млн рублей, обвинив в финансировании ВСУ

Жительница Белгорода отдала мошенникам 4 млн руб., чтобы избежать «уголовной ответственности за финансирование ВСУ». Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительным данным, аферисты создали в одном из мессенджеров фейковый аккаунт и написали 47-летней горожанке от имени ее бывшего коллеги. Они заявили, что с ней должны связаться «некие люди по конфиденциальному вопросу». Более подробную информацию ей не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.

Затем женщине стали поступать звонки от «сотрудников банка» и «правоохранителей». По их словам, она стала фигуранткой уголовного дела, поскольку от ее имени была выписана некая доверенность на получение денег, которые будут направлены на финансирование украинской армии. Когда белгородка попыталась оправдаться, собеседники сообщили ей о возможной утечке ее данных к злоумышленникам и предложили сотрудничество «для разоблачения преступников». Чтобы предотвратить потерю денег, она должна была самостоятельно получить уже одобренные ей кредиты и перевести их на безопасный счет.

Поверив мошенникам, местная жительница вязала четыре кредита в разных банках, оформила микрозайм, сняла деньги со своих счетов и кредитной карты, а затем перевела их на указанные аферистами счета. Спустя время она поняла, что разговаривала со злоумышленниками, и написала заявление в полицию. Региональное управление МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве группой лиц, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии).

За всю прошлую неделю жители Белгородской области отдали аферистам чуть более 1 млн руб. Всего в Черноземье доход мошенников составил 41 млн руб.

Алина Морозова

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