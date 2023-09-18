За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 41 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 41 млн руб. за неделю с 11 по 17 сентября. Больше всего аферисты заработали на воронежцах, меньше всего — на липчанах. Первые лишились 35,8 млн руб., вторые — 14 тыс. руб. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений МВД.

У жителей Тамбовской области похитили 2,1 млн руб., Курской — 1,3 млн руб., Белгородской — чуть более 1 млн руб. В Орловской области «доход» мошенников составил 711 тыс. руб.

Самой распространенной схемой аферистов остался «звонок из банка», когда жителям макрорегиона предлагали перевести деньги на безопасные счета, чтобы не потерять свои средства. Пенсионеров Черноземья чаще всего обманывали по сценарию «ваш родственник/ знакомый попал в ДТП», требуя вознаграждения за помощью близкому человеку как участнику аварии. Популярным также можно назвать мошенничество при купле или продаже товаров, в ходе которых продавец или покупатель перестает выходить на связь, завладев объектом договора или деньгами жертвы.

Также зафиксирован необычный случай аферы в Воронежской области. По данным полиции, 74-летний пенсионер выиграл 2,5 млн руб. в онлайн-казино и четыре года пытался вывести их, отдавая проценты и вознаграждения «менеджерам интернет-заведения», однако получения выигрыша так и не дождался.

Алина Морозова

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