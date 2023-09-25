Моментом с моря

В Европе впервые была развернута наземная пусковая установка производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о пусковой установке для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6, переброшенной на территорию Дании в ходе завершившихся в понедельник американо-датских военных учений на острове Борнхольм в Балтийском море. Ранее власти РФ предупреждали, что не будут развертывать прежде запрещенные ракеты, но только если этого не будут делать США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Reuters Фото: Pascal Rossignol / Reuters

О том, что в рамках прошедших на Борнхольме совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6, сообщили в Пентагоне. В ведомстве уточнили, что развертывание этого комплекса — Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher — понадобилось для отработки сценария «защиты конвоев». В целом же учения были, как следует из сообщения американского оборонного ведомства, направлены на «укрепление оборонительного потенциала (США и их союзников по НАТО.— “Ъ”) в регионе». При этом там не уточнили, идет ли речь о временном размещении или долгосрочном.

Это первый известный случай после развала ДРСМД, когда на территории Европы развертывается наземная пусковая установка американского производства, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности.

По сути, речь идет еще об одном сухопутном варианте корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Но первая такая система — армейский наземный подвижной ракетный комплекс средней и меньшей дальности Strategic Mid-Range Fires (SMRF) Typhon — за пределами США еще не развертывалась. Власти РФ же предупреждали, что будут придерживаться добровольного моратория на размещение на своей территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования лишь до тех пор, пока аналогичные системы не будут где-либо развернуты Соединенными Штатами.

Напомним, согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года.

Вашингтон обвинил Москву в том, что российская крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше и Румынии пусковые установки противоракет Mk41 могут использоваться и для запуска запрещенных договором крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля 2019 года объявил о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин объявил, что на европейской территории России не будут развернуты ракеты средней дальности наземного базирования до тех пор, пока в Европе не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

При этом он предложил США и их союзникам по НАТО, а также ряду других стран тоже ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ракет в Европе и Азии и дал понять, что российская сторона готова обсудить необходимые меры верификации. Но в НАТО эту инициативу назвали «бессмысленной»: члены альянса сочли, что 9М729 уже развернута на европейской части России, а значит, она сама уже сделала то, что призывает не делать других. В октябре 2020 года Владимир Путин представил расширенный вариант своего предложения о моратории (согласившись не размещать на европейской части РФ 9М729), но и он НАТО не заинтересовал. Обсудить мораторий на размещение в Европе ракет средней дальности США и НАТО согласились только в январе—феврале 2022 года, за несколько недель до ввода российских войск на Украину, однако на сей раз это не заинтересовало уже Москву.

Как отмечают эксперты военного блога BMPD, ракета Standard SM-6 RIM-174A в нынешнем исполнении поступает на вооружение военно-морских сил США с 2013 года. При дальности стрельбы до 250 морских миль (до 460 км) она может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские и наземные цели. При такой дальности SM-6 не подпадала бы под действие ДРСМД. Однако США уже активно работают над увеличением дальности этой ракеты.

Как писал ранее “Ъ”, упомянутый выше первый наземный вариант корабельной пусковой установки Mk41 — армейский SMRF Typhon — может использоваться для запуска ракет SM-6 и Tomahawk (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года).

По конструкции две пусковые установки — флотская, размещенная на Борнхольме, и армейский SMRF Typhon — весьма схожи. При этом, как отмечается в блоге BMPD, после 2024 финансового года в состав SMRF Typhon должен быть интегрирован новый вариант ракеты SM-6 Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям — оценочно до 400 миль (740 км). Эксперты предполагают, что развернутая в Дании наземная пусковая установка ракет SM-6 также будет в последующем интегрирована с ракетами SM-6 Block IВ и крылатыми ракетами Tomahawk. Это означает, что оба комплекса — для ВМС и для армии — будут запускать ракеты, дальность которых подпадала бы под ДРСМД.

«Учения в Европе с развертыванием пусковой установки наземного базирования, которая потенциально может использоваться с ракетами средней и меньшей дальности для поражения сухопутных целей, могут поставить ребром вопрос с так называемым мораторием на развертывание условно аналогичных российских систем вооружений в соответствующем регионе, — заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта “Ватфор” Дмитрий Стефанович.— Полагаю, на данном этапе будут направлены официальные запросы по дипломатической линии, однако представляется целесообразным подкрепить российскую позицию путем открытых либо “слитых” испытаний образцов ракетного оружия, разработка которых была анонсирована в связи с выходом США из ДРСМД: сухопутной версии крылатой ракеты “Калибр” и гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности».

Эксперт также констатировал, что в ходе военной операции РФ на Украине пока не отмечалось боевого применения крылатой ракеты наземного базирования 9М729, развертывание которой послужило формальным поводом для США выйти из договора.

«Параллельно с этим за последнее время было несколько сообщений в СМИ со ссылкой на анонимные источники про наземную версию гиперзвуковой ракеты “Циркон”, а также некоего изделия “Змеевик”, по описанию вполне подходящего как раз под определение “гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности наземного базирования”»,— напомнил он.

В свою очередь, Михаил Барабанов, научный редактор журнала «Экспорт вооружений», в беседе “Ъ” отметил, что «поскольку ДРСМД мертв, то сейчас это и есть последствия его смерти». «У американцев огромный арсенал морских ракет в терминологии “средней и меньшей дальности”, которые легко и быстро адаптируются на наземные пусковые установки, чем США сейчас и занимаются»,— пояснил он.

“Ъ” направил запрос в МИД РФ по поводу состоявшихся на Борнхольме учений.

Ранее в ведомстве говорили, что власти РФ внимательно следят за появляющимися у США новыми ударными системами наземного базирования. «Мы, разумеется, тщательнейшим образом отслеживаем процесс разработки и постановки на вооружение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Их линейка весьма разнообразна… Безусловно, появление таких средств в регионах, откуда они смогут представлять для нас угрозу, приведет к принятию ответных мер»,— предупреждал в интервью “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (см. “Ъ” от 27 января).

Елена Черненко