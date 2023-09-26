Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции в томатическом режиме

Тепличный комплекс «Агрокультура Групп» вошел в ГК «Рост»

Рост стоимости строительства новых теплиц способствует интересу крупных производителей овощей к покупке действующих предприятий. ГК «Рост» Сергея Рукина стала совладельцем подмосковного комплекса площадью 100 га «Агрокультура Групп». Близость актива к Москве упрощает доставку продукции, говорят эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Крупный производитель овощей ГК «Рост» стала совладельцем подмосковного тепличного комплекса «Агрокультура Групп», следует из данных ЕГРЮЛ. Структурам ГК «Рост» с 15 сентября принадлежит ООО «Пересвет-Агро», которое владеет 50% в «Агрокультура Групп». Компания «Пересвет-Агро» первоначально принадлежала банку «Пересвет», долей в котором владела Русская православная церковь. А в конце 2016 года собственником «Пересвет-Агро» стал «Сити Капитал» Владислава Глинберга.

Еще 50% «Агрокультура Групп» принадлежат АО «Комета». Как сказано в отчетности этой компании за 2022 год, 70% акций владеет гендиректор «Агрокультура Групп» Владимир Чернышев, еще 30% у Марка Будыко. Последний может быть основателем холдинга «Петросоюз», производителя соусов и полуфабрикатов, который в 2005–2007 годах был продан американской Heinz (сегодня — Kraft Heinz). Два источника “Ъ”, знающих о сделке, считают, что ГК «Рост», вероятно, получит и долю «Кометы». Но один собеседник “Ъ” полагает, что Владимир Чернышев как управляющий комплексом и стратегический инвестор может и сохранить участие в проекте. Господин Чернышев отказался от комментариев. В «Старт Инвест» Владислава Глинберга и ГК «Рост» “Ъ” не ответили.

По собственным данным «Агрокультура Групп» управляет тепличным комплексом площадью 100 га в Каширском районе Подмосковья. Выращивает томаты, огурцы, перцы, баклажаны, ягоды и зелень под брендом «Зеленый стандарт», годовой объем производства — 86 тыс. тонн овощей, 550 тонн ягод и 2 млн горшков салатных культур. В 2022 году выручка компании выросла на 23% год к году, до 8,12 млрд руб., чистая прибыль была 539,62 млн руб.

На сайте ГК «Рост» комплекс «Агрокультура Групп» уже включен в перечень управляемых объектов. С учетом последнего в группу входят 20 тепличных комплексов общей площадью 600 га. В 2022 году ГК «Рост» выпустила 327 тыс. тонн овощей, а в этом году намерена произвести 380 тыс. тонн продукции под брендами Flamenco, «Луховицкие овощи» и др. Основной владелец группы — Сергей Рукин.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова говорит, что «Агрокультура Групп» — крупнейший производитель тепличных овощей в Подмосковье и второй в Центральном федеральном округе после калужского «Агро-Инвест» (бренд «Мое лето», входит в ГК «Авилон» Александра Варшавского). По площади теплиц среди современных предприятий это крупнейшие поставщики и во всей стране, добавляет эксперт. По ее словам, одно из ключевых преимуществ «Агрокультура Групп» — близость к Москве, огромному рынку сбыта и важному логистическому узлу для поставок в другие регионы.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что в текущих реалиях, когда стоимость строительства новых теплиц выросла до 300–400 млн руб. за 1 га, а в большинстве регионов нет субсидий на возмещение капитальных затрат, крупным игрокам становится намного выгоднее покупать действующие бизнесы. По его словам, крупными независимыми поставщикам на рынке остаются «Агро-Инвест» и «Горкунов», также есть множество тепличных комплексов площадью от 20 га. Как указывает госпожа Решетникова, расходы операторов теплиц сегодня растут из-за удорожания топлива, электроэнергии, семян, удобрений, средств защиты растений и т. д., и увеличение цен на тепличные овощи опережает инфляцию.

Как сообщал 25 сентября Минсельхоз, с начала года сбор тепличных овощей в России вырос на 1,3% год к году, до 1,14 млн тонн, включая 621,5 тыс. тонн огурцов и 484,4 тыс. тонн томатов. Продажи почти всех категорий овощей, следует из данных NielsenIQ, за 12 месяцев по июль этого года, росли и в объеме, и в денежном выражении. Так, продажи томатов выросли на 10,2% в упаковках и на 12,7% в деньгах, огурцов — на 7,2% и 16,1%, перца — на 21,7% и 21,3% соответственно.

Анатолий Костырев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...