Инвестиции в томатическом режиме

Рост стоимости строительства новых теплиц способствует интересу крупных производителей овощей к покупке действующих предприятий. ГК «Рост» Сергея Рукина стала совладельцем подмосковного комплекса площадью 100 га «Агрокультура Групп». Близость актива к Москве упрощает доставку продукции, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Крупный производитель овощей ГК «Рост» стала совладельцем подмосковного тепличного комплекса «Агрокультура Групп», следует из данных ЕГРЮЛ. Структурам ГК «Рост» с 15 сентября принадлежит ООО «Пересвет-Агро», которое владеет 50% в «Агрокультура Групп». Компания «Пересвет-Агро» первоначально принадлежала банку «Пересвет», долей в котором владела Русская православная церковь. А в конце 2016 года собственником «Пересвет-Агро» стал «Сити Капитал» Владислава Глинберга.

Еще 50% «Агрокультура Групп» принадлежат АО «Комета». Как сказано в отчетности этой компании за 2022 год, 70% акций владеет гендиректор «Агрокультура Групп» Владимир Чернышев, еще 30% у Марка Будыко. Последний может быть основателем холдинга «Петросоюз», производителя соусов и полуфабрикатов, который в 2005–2007 годах был продан американской Heinz (сегодня — Kraft Heinz). Два источника “Ъ”, знающих о сделке, считают, что ГК «Рост», вероятно, получит и долю «Кометы». Но один собеседник “Ъ” полагает, что Владимир Чернышев как управляющий комплексом и стратегический инвестор может и сохранить участие в проекте. Господин Чернышев отказался от комментариев. В «Старт Инвест» Владислава Глинберга и ГК «Рост» “Ъ” не ответили.

По собственным данным «Агрокультура Групп» управляет тепличным комплексом площадью 100 га в Каширском районе Подмосковья. Выращивает томаты, огурцы, перцы, баклажаны, ягоды и зелень под брендом «Зеленый стандарт», годовой объем производства — 86 тыс. тонн овощей, 550 тонн ягод и 2 млн горшков салатных культур. В 2022 году выручка компании выросла на 23% год к году, до 8,12 млрд руб., чистая прибыль была 539,62 млн руб.

На сайте ГК «Рост» комплекс «Агрокультура Групп» уже включен в перечень управляемых объектов. С учетом последнего в группу входят 20 тепличных комплексов общей площадью 600 га. В 2022 году ГК «Рост» выпустила 327 тыс. тонн овощей, а в этом году намерена произвести 380 тыс. тонн продукции под брендами Flamenco, «Луховицкие овощи» и др. Основной владелец группы — Сергей Рукин.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова говорит, что «Агрокультура Групп» — крупнейший производитель тепличных овощей в Подмосковье и второй в Центральном федеральном округе после калужского «Агро-Инвест» (бренд «Мое лето», входит в ГК «Авилон» Александра Варшавского). По площади теплиц среди современных предприятий это крупнейшие поставщики и во всей стране, добавляет эксперт. По ее словам, одно из ключевых преимуществ «Агрокультура Групп» — близость к Москве, огромному рынку сбыта и важному логистическому узлу для поставок в другие регионы.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что в текущих реалиях, когда стоимость строительства новых теплиц выросла до 300–400 млн руб. за 1 га, а в большинстве регионов нет субсидий на возмещение капитальных затрат, крупным игрокам становится намного выгоднее покупать действующие бизнесы. По его словам, крупными независимыми поставщикам на рынке остаются «Агро-Инвест» и «Горкунов», также есть множество тепличных комплексов площадью от 20 га. Как указывает госпожа Решетникова, расходы операторов теплиц сегодня растут из-за удорожания топлива, электроэнергии, семян, удобрений, средств защиты растений и т. д., и увеличение цен на тепличные овощи опережает инфляцию.

Как сообщал 25 сентября Минсельхоз, с начала года сбор тепличных овощей в России вырос на 1,3% год к году, до 1,14 млн тонн, включая 621,5 тыс. тонн огурцов и 484,4 тыс. тонн томатов. Продажи почти всех категорий овощей, следует из данных NielsenIQ, за 12 месяцев по июль этого года, росли и в объеме, и в денежном выражении. Так, продажи томатов выросли на 10,2% в упаковках и на 12,7% в деньгах, огурцов — на 7,2% и 16,1%, перца — на 21,7% и 21,3% соответственно.

Анатолий Костырев