Картофель просится в склады

Ожидаемый в этом сезоне высокий урожай картофеля на общем уровне почти в 20 млн тонн и рост стоимости импортного оборудования вынудили производителей обратиться к властям за дополнительной помощью по увеличению емкости овощехранилищ. В Минсельхозе считают действующие мощности достаточными. Однако участники рынка отмечают, что чиновники опираются в своих оценках в том числе на данные личных подсобных хозяйств, которые могут хранить урожай не дольше двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 7 сентября Картофельного союза в Минсельхоз с просьбой оказать поддержку для создания дополнительных мощностей по хранению урожая.

При прогнозируемом рекордном в этом сезоне урожае картофеля у агрохолдингов в 8 млн тонн, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2022 году, не будет хватать мощностей для хранения 300–400 тыс. тонн собранных клубней, говорится в письме. Сбор с подсобных хозяйств может составить еще 12 млн тонн, добавляет гендиректор «Технологии роста» Тамара Решетникова. В письме не конкретизируется необходимый объем помощи, в самом союзе “Ъ” также не назвали его.

Для освобождения уже заполненных хранилищ аграриям до окончания уборки необходимо реализовать до 1,5 млн тонн картофеля, что, как указывают в Картофельном союзе, вынуждает хозяйства «избавляться от излишков по более низким ценам». Эта проблема актуальна для производителей не только картофеля, но и других овощей, говорит источник “Ъ” на рынке. По данным Росстата, в 2022 году в РФ было собрано 13,5 млн тонн овощей открытого и закрытого грунта.

Собеседник “Ъ” подчеркивает, что с нехваткой хранилищ сталкиваются в основном небольшие хозяйства и развитие складской базы позволит им «увеличить сроки хранения продукции в межсезонье». Такая ситуация не позволяет равномерно распределить запасы в течение года, в результате чего к межсезонью их в хранилищах остается меньше, что влияет на цены в рознице, добавляет другой источник “Ъ” на рынке. Направленные “Ъ” запросы в хозяйства остались без ответа.

Аграрии периодически запрашивают финансовую поддержку для создания дополнительных мощностей для хранения. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что уже действуют различные меры господдержки и планируется дальнейшая реализация инвестпроектов по строительству и модернизации хранилищ для картофеля и овощей. Ссылаясь на данные регионов, в министерстве подчеркнули, что мощностей с учетом прогнозируемого производства овощей открытого грунта достаточно. На 1 июля 2023 года их действующая емкость позволяет единовременно хранить 8,8 млн тонн овощей и картофеля, что на 10,8 тыс. тонн больше, чем в январе этого же года, говорят в министерстве, а к декабрю 2025 года общая мощность должна достичь 9,3 млн тонн, к 2026 году планируется ввести еще на 521,2 тыс. тонн.

Минсельхоз оперирует данными не только крупных агрохолдингов, но и личных подсобных хозяйств, чьи мощности позволяют хранить картофель не более двух месяцев, поясняет Тамара Решетникова. По ее словам, в хранилищах агрохолдингов подземного типа овощи сохраняются до Нового года, для более длительного складирования в новых мощностях ангарного типа необходимы холодильные установки или регуляторы газовой среды — это дорогое оборудование, которым оснащена примерно половина имеющихся объектов.

Производство этого оборудования налажено в РФ с 2015 года, но комплектующие импортируются, что при текущем курсе валюты обходится дорого, отмечает госпожа Решетникова. Поставки из ЕС в среднем подорожали за последнее время на 20%, а некоторые — на 50% или вовсе стали недоступны, подтверждает коммерческий директор «Интерагро» (поставщик оборудования для пищевой промышленности) Роман Нуриев, добавляя, что сейчас приходится частично переориентироваться на закупки из Белоруссии и Китая.

По словам господина Нуриева, около трети овощехранилищ не оборудованы новыми энергосберегающими системами. В этом случае, по мнению Тамары Решетниковой, логично было бы выделение аграриям субсидии на затраты на электричество по аналогии с промышленными теплицами, получающими их зимой.

Екатерина Ракитина