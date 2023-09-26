С Nova здорово

На месте стадиона «Кама» (Пермь, ул. Краснополянская) может быть построен новый спорткомплекс, а его окраины — застроены жильем. Реновацию площадки намерена провести девелоперская группа Nova. Помимо стадиона, в зону реновации войдут соседние аварийные дома, заброшенные и неиспользуемые участки. Эксперты отметили нехватку стадионов в микрорайоне и позитивно отнеслись к намерениям девелопера сохранить спортивное назначение территории. Но чтобы оценить намерения девелопера, надо сначала увидеть и изучить его проект, добавили собеседники.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Пермская комиссия по землепользованию рассмотрела заявления девелопера Nova, касающиеся развития стадиона «Кама» во Владимирском. О планах Nova заняться освоением этой территории стало известно минувшим летом, когда компания подала в комиссию заявление. Так, на сегодняшнем заседании комиссии ООО «С Нова» предложило установить градостроительное зонирование территории по ул. Краснолянской, 17б, предполагающее комплексное развитие. Общая площадь 19 участков, о которых идет речь, — 8,56 га, это не только сам стадион «Кама», но и окружающие его объекты и строения. В границы зоны КРТ войдут земли под стадионом (2,7 га), зданием бассейна (3,9 тыс. кв. м), соседним зданием клуба «Искорка» (ул. Краснополянская, 19), ближайшие свободные площади, территории под дорогой по ул. Краснополянской и под малоэтажными домами на ул. Пихтовой, ул. Краснополянской и в Ашапском переулке.

Представитель регионального минимущества заметила, что проект об установлении зонирования КРТ без публичных слушаний направят на утверждение правительства Пермского края. Глава министерства Лариса Ведерникова пояснила, что в этой локации возведут новый спортивный объект.

Также комиссия повторно, после публичных слушаний, заслушала заявление Nova об установлении зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 на участке в 8,05 тыс. кв. м. Эта территория располагается под соседним со стадионом клубом «Искорка». Участок находится в собственности публично-правовых образований. По словам представителя минимущества, участников слушаний интересовала информация о предыдущей смене зонирования территории и планах ее развития. Задавшие эти вопросы не получили ответы, так как это не было темой мероприятия.

Стадион «Кама» в м/р Владимирском расположен возле бассейна «Кама». По одной из версий «Ъ-Прикамье», стадион принадлежит бывшему владельцу «Хромой лошади» Анатолию Заку. По выписке из Росреестра, самый большой участок в 22,6 тыс. кв. м с 2017 года числится за Александром Лозовым, другой участок, в 3,5 тыс. кв. м, с 2020 года — за администрацией Перми. Третий участок (3,9 тыс. кв. м) находится под спорткомплексом «Кама». Ранее бассейном владел собственник сети фитнес-клубов «Эдвардс Джим» Эдуард Давыдов. В 2019 году власти города заявляли о намерениях выкупить комплекс бассейна со стадионом в муниципальную собственность.

В конце июня стало известно о планах Nova заняться комплексным развитием стадионов «Кама» и «Трудовые резервы».

В компании Nova рассказали, что в зону комплексной реновации планируется включить порядка 10 га, это несколько кварталов, в которых располагается стадион, ветхое и аварийное жилье, примыкающая заброшенная и неиспользуемая территория. Планы по реновации предполагают масштабное благоустройство, строительство жилых домов, объектов коммерческой, дорожной, социальной (прежде всего спортивной) инфраструктуры. «Кроме спортивного комплекса с футбольным полем и спортивными площадками для занятия баскетболом, волейболом и легкой атлетикой, здесь могут появиться объекты школьного и дошкольного образования, новая улично-дорожная сеть»,— пояснили в Nova. Бассейн «Кама», расположенный рядом со стадионом, сохранится на прежнем месте.

Примерная площадь жилой застройки по этому проекту пока не определена. В девелоперской группе подчеркнули, что приоритетом является сохранение и наполнение микрорайона инфраструктурой, расселение ветхих домов. Параметры застройки будут ясны после вовлечения всех земельных участков в проект.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что положительно относится к проектам бизнеса по развитию различных территорий. «Самое главное, чтобы при реализации проектов соблюдался баланс интересов местных жителей и бизнеса. Регулируют этот баланс краевые и городские власти»,— высказался эксперт. Он позитивно отнесся к планам девелопера сохранить спортивное назначение площадки на ул. Краснополянской. Господин Бесфамильный полагает, что, с учетом размещения спортивных и прочих объектов, здесь может разместиться более 100 тыс. кв. м жилья.

«„Кама“ хоть и старый, но единственный во Владимирском стадион, который можно использовать для занятий спортом. Комплексное развитие этой территории — интересный проект, но, чтобы оценить намерения девелопера, надо сначала увидеть и изучить его проект»,— подчеркнул директор АН «Твой Дом» Дмитрий Клементьев. Собеседник обратил внимание, что во Владимирском работает много предприятий, микрорайон постепенно застраивается новым жильем. В этой локации будет востребовано жилье класса «стандарт», уверен директор АН «Твой Дом».

Евгения Ахмедова