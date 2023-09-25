Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывозить из страны кофе

Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Посольство России в Аддис-Абебе предупредило россиян о необходимости учитывать эту информацию при планировании поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maheder Haileselassie / Reuters Фото: Maheder Haileselassie / Reuters

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию»,— говорится в сообщении посольства в Telegram.

На кофе приходится основная доля экспортной прибыли Эфиопии. По оценкам Международной организации по кофе, Эфиопия является лидером среди африканских стран в области производства кофе и занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии. В 2022 году Эфиопия продала 384 тыс. тонн зерна. Это 3% от мирового производства.