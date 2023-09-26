Торможение оставили на конец полосы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в качестве основной версии авиационного инцидента с самолетом Boeing-737 в Перми рассматриваются неграмотные действия экипажа. Напомним, в минувшую пятницу лайнер авиакомпании AnadoluJet после посадки в аэропорту Большое Савино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) примерно на 50 м. По словам собеседников, борт сел с перелетом зоны точного приземления примерно на 300 м. До заключительного участка полосы экипаж по какой-то причине не применял систему торможения, попытавшись ограничиться включением реверса. При этом у Boeing-737 есть возможность тормозить в автоматическом режиме. Опрошенные пилоты не исключают, что турецкий экипаж не учел коэффициент сцепления полосы или оказался дезориентированным в незнакомом аэропорту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

О подробностях посадки Boeing-737 авиакомпании AnadoluJet (входит в Turkish Airlines), выполнявшего рейс из Антальи в Пермь, «Ъ-Прикамье» рассказали источники в авиационной отрасли. По их данным, борт выполнил касание взлетно-посадочной полосы на расстоянии более 750 м от ее торца и с перелетом так называемой зоны точной посадки примерно на 300 м. Затем воздушное судно преодолело на пробеге более 1 тыс. м, после чего экипаж включил реверс. «Только за несколько сотен метров до конца взлетно-посадочной полосы они активировали тормозную систему»,— утверждает собеседник «Ъ-Прикамье». В результате воздушное судно со 174 пассажирами на борту выкатилось за пределы ВПП примерно на 50 м.

Как следует из переговоров диспетчера пермского аэропорта с экипажем, запись которых имеется в открытом доступе, турецкий борт не докладывал о каких-либо внештатных ситуациях на борту. После посадки в Большом Савино он сообщил о выкатывании с взлетно-посадочной полосы, сообщив, что она заблокирована, а также запросил помощь аэродромных служб. В результате авиационного инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал. При этом аэропорт Большое Савино был закрыт на отправление и прием воздушных судов примерно на 2,5 часа. О проверке обстоятельств инцидента сообщили Уральская транспортная прокуратура и Межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным метеорологической сводки METAR, в момент посадки высота нижней границы облачности над аэродромом Большое Савино составляла 630 м, а горизонтальная видимость превышала 10 км. Также метеорологи фиксировали слабый дождь, коэффициент сцепления полосы составлял 0,6–0,4, причем наименьший показатель был посередине ВПП. Тем не менее, погодные условия, по словам собеседников «Ъ-Прикамье», позволяли безопасно провести посадку.

Отметим, что авиационный инцидент с Boeing 737 турецкой авиакомпании — не первый случай выкатывания самолета за пределы ВПП пермского аэропорта с начала этого года. 8 января при попытке начать разбег для совершения взлета с полосы выкатился B-737 авиакомпании «Победа», следовавший в Москву. Позже Росавиация выяснила, что у воздушного судна наблюдались проблемы с поворотным механизмом передней опоры шасси. Но экипаж принял необоснованное решение на выполнение взлета, после чего и произошел авиаинцидент. Источники в авиационной отрасли тогда выразили мнение, что до начала разбега пилоты просто не поняли, что произошел отказ.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» пилоты Boeing-737 из нескольких авиакомпаний полагают, что причина выкатывания самолета турецкой авиакомпании, так или иначе, связана с действиями экипажа. Один из них отмечает, что на Boeing-737 есть автоматическая система торможения, более того, пилоты могут получить информацию о длине пробега после посадки из расчетов компьютера. «Система автоматического торможения позволяет задавать четыре уровня его интенсивности,— рассказывает один из собеседников,— чем меньше коэффициент сцепления, тем выше выставляется уровень. В данном случае экипаж либо установил минимальную интенсивность, либо вообще не использовал систему». По мнению источника, в пользу последней версии может говорить тот факт, что сначала пилоты использовали реверс, а его включение снижает давление в тормозной системе и, следовательно, ее эффективность. «Тормозить „в рукопашную“ они начали уже, когда поняли, что вот-вот выкатятся»,— убежден он.

Другой пилот не исключает, что экипаж по каким-то причинам мог оказаться дезориентированным относительно своего местонахождения на ВПП. «Ее длина в Большом Савино превышает 3,2 тыс. м,— отмечает он,— даже при позднем касании у них была возможность оттормозиться или, как вариант, уйти на второй круг. Другим образом объяснить их бездействие мне сложно»,— пояснил собеседник «Ъ-Прикамье».

Дмитрий Астахов