Покупателей заманят на кофе

Российские ритейлеры собираются открыть кофе-поинты в модных бутиках. Такими планами поделились в сети 2Mood. На прошлой неделе об этом заявили и в компании Lime, там считают, что такой ход увеличит трафик и средний чек. Ранее стратегию тестировали только локальные отечественные бренды. Единственным сетевым ритейлером, который открывал кофейни в российских магазинах, был японский Uniqlo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько это выгодно бизнесу? И какие возникают риски? Об этом “Ъ FM” спросил фэшн-директора Catcher Concept Store Лидию Александрову:

«На мой взгляд, это абсолютно логичный шаг. Мы открываем в "Авиапарке" большое фэшн-пространство и тоже хотим привезти одно очень модное кафе именно туда. Это помогает клиентам проводить больше времени именно в вашем пространстве, формирует лояльность, и повышает средний чек.

Я не знаю, какой процент посетителей не любит кофе, думаю, минимальный. И, как правило, в кафе, которые находятся внутри магазинов, кухня не предусмотрена, в ассортименте лишь небольшие пирожные, бутерброды и сам кофе.

Как правило, когда ты планируешь магазин, то не возникает никаких сложностей, кроме подвода электричества и коммуникаций. Если все предусмотреть заранее, то все можно организовать без проблем. Кофе — это сам по себе хороший бизнес, поэтому если издержки и есть, точнее вложения на первоначальном этапе, уверена, они окупятся сторицей именно лояльностью аудитории и предложением им чего-то нового и комфортного для их шопинга».

Представители сферы рекламы уверены — ритейлерам необходимо правильно организовать пространство, ведь запах еды и кофе может оттолкнуть некоторых покупателей. Помимо этого, как только кофе-поинты станут открываться массово, магазинам придется конкурировать другими способами. Например, предлагать авторские сорта напитков или консультировать клиентов, пока те отдыхают в зоне кафе.

Впрочем, управляющий партнер агентства PRT Глеб Сахрай считает, что такой шаг может принести магазинам ряд сложностей:

«Эмоции — очень сильный драйвер для человека, когда он где-то получает больше, чем ожидал. Например, гость заезжает в простенький отель, а там ему предлагают какие-то приятные вещи, мелочи. В случае с кофе работает тот же самый механизм. Но есть и другой момент: кофе — напиток, стимулирующий нервную систему, а человек, который приходит в торговый центр, посетил не один магазин и устал. И здесь чашка кофе — это такая важная вещь, которая позволяет провести в бутике больше времени, сделать больше покупок.

Какие могут быть минусы у того, что в одном магазине и кофейня, и одежда? Расходы на площадь, которую продавец изначально не предусматривал, рост арендных платежей. Потом затраты на уборку, мытье посуды и так далее. То есть это или нагрузка на персонал, или какой-то дополнительный штат сотрудников. Все хорошее — это всегда издержки».

Гибридные форматы магазинов в России используют и в других сферах ритейла, в частности, в книжном «Подписные издания» кофейня открыта уже около 10 лет. Зона кафе изначально задумывалась как равнозначная книжному бизнесу, говорит основатель «Подписных изданий» Михаил Иванов:

«С одной стороны, это выполняет функцию удовлетворения каких-то базовых потребностей покупателей, создает определенную атмосферу гостеприимства. В конце концов, это просто вкусно пахнет и выглядит красиво с точки зрения эстетики. Ну, и это помогает зарабатывать дополнительные деньги, поскольку в книжных магазинах оценка редко превышает там 80-100%. Как раз таки создание вот такого рода кафе дает возможность зарабатывать от 250% валовой наценки».

После ухода с отечественного рынка ряда зарубежных ритейлеров, нишу активно занимают российские сети, в частности, бренд Lime увеличивает площадь новых точек. Если раньше они занимали около 500 квадратных метров, сейчас их размер вырос в четыре раза.

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Мария Широкова