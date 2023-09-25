Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала разобраться с резким увеличением цен на учебники и с монополией издательства «Просвещение». По ее словам, за последнее время цены в регионах выросли в полтора раза. Подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) госпожа Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Лилия Салаватовна, я прошу вас подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — сказала Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).

Спикер Совфеда отметила, что стоит предотвратить монополизацию рынка и создать здоровую конкуренцию. Госпожа Матвиенко подчеркнула, что монополизация ведет к росту цен, а значит увеличиваются и расходы региональных бюджетов.

Председатель верхней палаты парламента также поручила разобраться с дефицитом учебников, который наблюдается «практически во всех субъектах России». «Когда будут закрыты эти потребности? Когда школы будут обеспечены в полном объеме? Прошу сенаторов из новых регионов также проверьте эту ситуацию. Лилия Салаватовна, надо оказать реальную конкретную помощь новым субъектам, чтобы все школы там были обеспечены учебниками»,— подчеркнула Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, также возникают вопросы из-за содержания некоторых разделов учебника по истории. Валентина Матвиенко призвала внимательно разобраться и в этом вопросе, при необходимости доработать и исправить ошибки. Ранее в Чечне потребовали изъять весь тираж обновленного учебника истории, поскольку он «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

7 августа помощник президента России Владимир Мединский представил новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-го и 11-го классов. В них полностью переработали разделы с 1970-х по нулевые годы, есть раздел о спецоперации, а также упоминается закон об иностранных агентах. Большую часть новых учебников напечатало издательство «Просвещение».

Подробнее о претензиях к учебникам читайте в материале «Учебник по истории выслали с Кавказа».