В новых учебниках истории перепишут главу о репрессированных народах СССР по требованию властей Чечни

В Чеченской Республике изъяли весь тираж обновленного учебника по истории России для 10–11 классов. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов. Поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров. Авторы учебника должны будут переписать главу о репрессированных народах СССР.

По словам Магомеда Даудова, обновленный учебник истории России 10–11 классов «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». В новых учебниках истории отсутствует какая-либо информация о репрессированных народах.

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины»,— написал Магомед Даудов в Telegram-канале.

Однако позднее этот абзац был удален из поста Магомеда Даудова. Он по-прежнему есть в архивной версии поста в сервисе Tgstat.ru. По данным сервиса, сообщение в изначальном виде также репостнул министр информации Чечни Ахмед Дудаев, но позже он тоже удалил этот пост.

Магомед Даудов сообщил о проблеме главе управления администрации президента по внутренней политике Андрею Ярину, а также автору учебника Владимиру Мединскому. Господин Мединский признал, что главу о народах СССР перенесли из старой версии учебника, и пообещал «привести ее в порядок». Одобрил внесение изменений министр просвещения Сергей Кравцов.

Для переписывания главы учебника о народах СССР федеральные власти создали специальную рабочую группу. В ее состав вошли главы регионов, жители которых пережили депортацию во время Второй мировой войны.

С февраля по март 1944 года из Чечено-Ингушской АССР были депортированы, по разным оценкам, 500–650 тыс. чеченцев и ингушей. Их депортировали в Казахстан и Киргизию (частично в Узбекистан и Таджикистан). По одной из оценок, в ходе выселения погибли около 100 тыс. чеченцев и 23 тыс. ингушей, то есть примерно каждый четвертый из обоих народов.

Официальной причиной депортаций были обвинения чеченцев в коллаборационизме и бандитизме в ходе Второй мировой войны. Полковник НКВД Султан Албогачиев, бывший в 1941–1943 годах наркомом внутренних дел Чечено-Ингушской АССР (его слова приводятся в учебнике по истории Чечни под редакцией Ахмадова и Хасмагомадова), писал, что «бандитов в горах Чечни было не больше, чем в других регионах страны» и что не было никаких причин для выселения чеченцев и ингушей. По словам Султана Албогачиева, это подтвердил и Лаврентий Берия во время процесса над ним в 1953 году.

Анастасия Ларина