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«Просвещение» напечатало больше половины заказа по новым учебникам истории

Издательство «Просвещение» напечатало основную часть новых школьных учебников по истории России для 10-х и 11-х классов, обучение по которым начнется с 1 сентября. В работе для издательства задействовано семь комбинатов.

«Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают 7 комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа.

7 августа помощник президента России Владимир Мединский представил новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переработали разделы с 1970-х по нулевые годы, есть раздел о спецоперации, а также упоминается закон об иностранных агентах.

Они будут продаваться на 20% дешевле действующего — по цене 849 руб. Соавтором учебников стал сам господин Мединский. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Учебник вместо ''Правды''».

Александр Кислов

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