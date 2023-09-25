Бойца ММА заключили под стражу за смертельную травму ветерану спецоперации

Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Карталинского района, обвиняемого в нанесении смертельной травмы 37-летнему участнику спецоперации Максиму Никитину. Об этом ходатайствовало следствие, сообщают в управлении СК России по Челябинской области.

По данным СМИ, обвиняемый является спортсменом смешанных единоборств. Конфликт между ним и находившимся в отпуске бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Никитиным произошел 16 сентября в поселке Новокаолиновый. Молодой человек на улице схватил за волосы знакомую участника СВО. Максим Никитин заступился за нее, однако местный житель нанес ему удар по лицу, от которого тот упал. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. «В настоящее время следователями регионального следственного управления продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы»,— отмечают в управлении СКР по Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте