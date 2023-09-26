Надежный признак преждевременной смерти

Избыточный вес обычно воспринимается как беда, а индекс массы тела (ИМТ) — как универсальный индикатор здоровья. Это не так, установили канадские ученые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Примерно с 1980-х годов избыточный вес и ожирение стали быстро распространяться среди населения мира, и сегодня толстяков вдвое больше, чем 40 лет назад: их треть на Земле. Современные рекомендации по лечению ожирения предлагают в качестве основного индикатора ИМТ — он рассчитывается как вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ИМТ здорового человека находится между 18,5 и 24,5. У людей с такими показателями самый низкий риск заболеть или преждевременно умереть. Увеличение ИМТ дает экспоненциальный рост риска смертности.

Но последние исследования показывают, что ИМТ не слишком надежный показатель. Здоровые люди в зависимости от пола и расы могут прекрасно жить с показателями за пределами коридора, обозначенного ВОЗ. Проще говоря, более высокий ИМТ может свидетельствовать как о повышенном, так и о пониженном риске, и не до конца понятно, в каких случаях.

Поэтому были предложены другие индикаторы опасности для здоровья, связанные с конституцией тела. Прежде всего это соотношение талии и бедер (СТБ), которое получается измерением окружности того и другого и делением окружности бедер на окружность талии.

Ирфан Хан из Научно-исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний имени Дэвида Брэйли (Гамильтон, Онтарио, Канада) показал на любимом инструменте сегодняшних исследователей — на обезличенных данных из британского Биобанка — собрание историй болезни жителей Великобритании, как смертность зависит, в частности, от СТБ. Всего в исследование были включены 387 672 истории болезни, период наблюдения — с 2006 по 2022 год.

Выяснилось, что СТБ связано с ростом риска смертности практически линейно — в отличие от экспоненты у ИМТ. Особенно точная корреляция обнаружена у тех когорт больных, чья структура распределения подкожной жировой клетчатки обусловлена генетически.

Серьезно беспокоиться о себе должны мужчины, чье СТБ больше 0,9, и женщины, чье СТБ больше 0,85. Окружность талии и бедер измеряется без одежды, нерастягиваемой градуированной лентой, на выдохе. Окружность бедер измеряется в самом широком месте ягодиц, окружность талии — примерно в районе пупа.

«Наши результаты дополнительно поддерживают идею перенести внимание общественного здравоохранения с ИМТ на СТБ»,—пишут авторы.

По материалам статьи.

Ольга Грибова