Ценовая стойкость

Разговоры о доминировании России на мировом рынке пшеницы, кажется, вселили в некоторых участников этого рынка и регуляторов повышенную уверенность в собственных возможностях. Этим, как мне кажется, можно объяснить результаты экспортеров российской пшеницы на последних тендерах египетской госкомпании GASC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С конца августа трейдеры ровным строем предлагали GASC пшеницу из РФ по $270 за тонну (FOB) и стабильно проигрывали в конкуренции более дешевой альтернативе из Европы. На прошедшем 27 сентября тендере с поставкой в ноябре египетская компания снова проигнорировала 18 предложений о закупке российской пшеницы по $270 за тонну, законтрактовав две партии из Румынии и одну — из Болгарии по $255 за тонну. По данным «Совэкона», к концу последнего тендера часть трейдеров все же снизили цену до $260 за тонну, но результатов это не принесло.

Цену в $270 за тонну трейдеры, как считается на рынке, устанавливают по рекомендации Минсельхоза. Об обсуждении неформального «ценового порога» на совещании в министерстве летом писала газета «Ведомости», и собеседник издания объяснял идею стремлением поддержать цены на внутреннем рынке. В Союзе экспортеров зерна указывали, что стоят на своих ценах, которые обусловлены растущим уровнем издержек на производство пшеницы. Выгоднее пропускать некоторые тендеры, чем дисконтироваться и продавать российскую пшеницу по любой цене, уверяли в объединении.

Пока же эффект от фиксированных цен оказывается обратным. Из-за сокращения числа новых контрактов спрос на пшеницу со стороны экспортеров снизился, некоторые приостановили закупки, и цены на пшеницу на российском рынке ушли в пике. «ПроЗерно» в своем мониторинге, который цитирует «Интерфакс», называло обвал цен на прошлой неделе «сокрушительным». По данным агентства, пшеница третьего и четвертого класса на юге подешевела на 1,1–1,3 тыс. руб., до 13,3–14,5 тыс. руб. за тонну. «Совэкон» отметил снижение цен в центре до 12 тыс. руб. за тонну, минимума с конца июля. «Тамань, Новороссийск, все встало. Нет заявок, или цена вообще ни о чем»,— делятся участники одного из отраслевых чатов в Telegram. Как в таких условиях будет рекордный экспорт, участники обсуждения не понимают. «Что там, бездонные склады в портах?» — задается вопросом один из них.

Но отступать участники рынка пока, видимо, не собираются. Союз экспортеров зерна приводил прогноз «Русагротранса» об ожидаемом росте закупок пшеницы крупными импортерами, что должно привести к росту цен. «Для всех зерновых сохраняется "бычий тренд". Остаются только вопросы: когда и на сколько?» — уверяет союз читателей своего Telegram-канала.