Нерону предложили почитать

На российском книжном рынке сложился интересный тренд: на его рост влияет продвижение в TikTok, причем зачастую даже не отдельных книг, а различных тем, связанных с литературой. После того как в сентябре один из пользователей платформы предложил спросить, как часто мужчины думают про Римскую империю, девушки по всему миру начали выкладывать видео с реакцией своих партнеров на этот вопрос. «Я читаю новости, что Москву затопило, и вспоминаю, что еще в Римской империи умели водостоки делать»,— говорит один из участников такого ролика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Цифровой флешмоб имел неожиданные последствия. Так, по оценке «ЛитРеса», с 1 по 25 сентября спрос на нон-фикшен-литературу о Древнем Риме на платформе вырос на 26% по сравнению с августом. С 18 по 24 сентября, когда тема стала активно обсуждаться в России, рост спроса составил 22%. Среди фаворитов у россиян — книга римского императора и философа Марка Аврелия «К себе самому», на втором месте — «SPQR. История Древнего Рима» Мэри Бирд.

Таким образом, TikTok стимулировал развитие не только зарубежного книжного рынка, но российского. Хотя после начала военных действий на Украине платформа ввела ограничения на загрузку новых видео для пользователей из России, в TikTok все еще можно найти русскоязычных книжных блогеров. Многие из них продвигают книгу Лии Арден «Мара и Морок» (издательство «Эксмо»), другие «идут по классике» и вспоминают избранные моменты из «Лета в пионерском галстуке», а также «О чем молчит ласточка» Екатерины Дудко (признана Минюстом иноагентом) и Елены Прокашиной (признана Минюстом иноагентом), которые сейчас нельзя приобрести в России.

О том, что на российском рынке просто нет таких средств продвижения литературы, как TikTok, упоминал в интервью “Ъ” и директор «Росмэна» Борис Кузнецов (см. “Ъ” от 30 августа). По его словам, отечественному аналогу — «VK Клипам» «еще далеко до серьезного механизма». Для сравнения: хэштег «букток» на платформе набрал 824 тыс. просмотров, в то время как в TikTok — 5,5 млрд. Помимо этого, блогеры в «VK Клипах» скорее предпочитают продвигать свои книги, чем новинки издательств. По словам собеседников в блогерских агентствах, такие «мемуары» не пользуются спросом.

Платформы цифровых книг подтверждают, что заинтересованы в механизме продвижения через короткие видео. Так, в «ЛитРесе» напомнили, что уже два года развивают формат в соцсетях. В перспективе, чтобы не зависеть от TikTok, книжной отрасли РФ придется придумать собственные инструменты продвижения через короткие видео. Тот же «ЛитРес», «Букмейт» (признан Минюстом иноагентом) или «Строки» могли бы внедрить формат на своих платформах. Другой вариант — дождаться полноценного развития «VK Клипов». К тому времени все мужчины точно ответят на вопрос, как часто они думают о Римской империи.