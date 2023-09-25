Минниханов отметил «справедливое распределение национального богатства» в Казахстане

«Казахстан выходит на новый виток развития, когда особое внимание уделяется обеспечению справедливого распределения национального богатства»,— сказал раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, состоявшейся в Астане, где проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан».

Рустам Минниханов, как сообщает его пресс-служба, сказал, что Татарстану интересен опыт Казахстана в различных сферах экономики. Он предложил господину Токаеву «придать динамику и усилить взаимодействие» в торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

«В татарстанских вузах обучается более 1200 студентов из Казахстана. В республике активно работает Национально-культурная автономия казахов. Особую благодарность хочу выразить за поддержку татарской общины, проживающей на территории Казахстана, — более 200 тысяч человек»,— добавил глава Татарстана.

Рустам Минниханов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Татарстан в рамках визита в РФ.

Полина Петрова