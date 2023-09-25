Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о гаджете, который можно использовать не только как телефон, но и управлять с его помощью рядом функций электрокара Nio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nio Phone Фото: Nio Phone

Компания по производству электромобилей Nio представила свой смартфон Nio Phone. Через устройство можно управлять более 30 функциями машины. Истории знакомо обратное движение, когда IT-гигант Huawei, например, принял участие в создании электрокара Aito. Более того, вендор делится своим софтом с другими брендами, такими как Avatr, принадлежащий Changan или Arcfox, входящий в группу Baic.

Скорее всего, я повторюсь, но автомобили уже стали гаджетами. Эти категории продуктов все больше сливаются и проникают друг в друга. Компания Meizu, поглощенная холдингом Geely в марте представила смартфоны, которые подключаются к автомобилям марки Lynx & Co. Xiaomi движется в похожем направлении. Изредка интернет подпитывают аналогичные слухи об Apple. Но у Nio Phone иной статус — это первый смартфон, выпущенный автопроизводителем, а не наоборот.

На дисплее устройства или с помощью встроенного голосового помощника можно управлять климатической и медиа системами, открывать и закрывать электрокары, просматривать данные бортового компьютера, регулировать сиденья, и даже вызывать машину в режиме автопилотирования к месту посадки водителя. В Китае закон разрешает такие действия в ограниченных пространствах и на малых скоростях. Даже если смартфон разряжен, его все еще можно будет использовать в качестве ключа в течение двух суток.

Разработчики Nio Phone оказались чрезвычайно щедрыми. В комплекте с самым мощным на текущий момент чипсетом от Snapdragon — 8 Gen 2 Leading Version — идет комбинация памяти 12 ГБ оперативки плюс 512 ГБ хранилища, либо 16 ГБ плюс 1 ТБ. За фото отвечают три 50-Мп сенсора от Sony: IMX707, IMX766 и IMX890 с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.

На лицевой стороне 2К Oled дисплей с диагональю 6,81 дюйма, частотой 120 Гц, и пиковой яркостью 1800 нит. Задник выполнен в семи вариантах цветов с использованием керамики и экокожи. По ожиданиям гендиректора Nio Уильяма Ли, которыми он поделился с CNBC, смартфон купят как минимум половина пользователей их машин. А это около 200 тыс. человек.

Поставки Nio Phone начнутся 28 сентября. Пока бренд ориентируется на китайский рынок. Про официальные отношения с Россией говорить не приходится, в том числе с учетом связки смартфон—электромобили Nio. Последние даже в Европе поставляются всего в пять стран: Норвегия, Германия, Дания, Швеция и Нидерланды.