В украинский плен попал бывший мэр российского города Чайковского

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков сейчас находится в плену на Украине, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он разместил в соцсети письмо федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие при освобождении экс-главы города.

Как пишет Игорь Сапко, к нему обратилась за помощью супруга бывшего мэра. При этом господин Сапко ссылается на украинский паблик в телеграмме «Не жди меня на Украине», где 21 сентября было размещено видео с человеком, похожим на бывшего мэра. В ролике мужчина рассказывает, что был ранен в боях под селом Клещеевка и потерял сознание.

Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года господин Третьяков был освобожден условно-досрочно.

Экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков заключил с контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года и проходил службу в составе батальона «Ахмат».

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Дмитрий Астахов, Пермь