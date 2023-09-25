Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В украинский плен попал бывший мэр российского города Чайковского

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков сейчас находится в плену на Украине, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он разместил в соцсети письмо федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие при освобождении экс-главы города.

Как пишет Игорь Сапко, к нему обратилась за помощью супруга бывшего мэра. При этом господин Сапко ссылается на украинский паблик в телеграмме «Не жди меня на Украине», где 21 сентября было размещено видео с человеком, похожим на бывшего мэра. В ролике мужчина рассказывает, что был ранен в боях под селом Клещеевка и потерял сознание.

Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года господин Третьяков был освобожден условно-досрочно.

Экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков заключил с контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года и проходил службу в составе батальона «Ахмат».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дмитрий Астахов, Пермь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...