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Новак Джокович оставил Малагу без Испании

В финальную часть Кубка Дэвиса не пробились хозяева и другие фавориты

Финальная часть Кубка Дэвиса, которая состоится в Малаге в конце ноября, пройдет без участия хозяев — теннисистов Испании, а также нескольких других неоднократных победителей этого турнира — сборных США, Франции и Хорватии. Это выяснилось по итогам группового этапа Davis Cup Finals, который на удивление легко преодолели действующие обладатели почетного трофея канадцы и финны, главные возмутители спокойствия нынешнего розыгрыша.

Всего пять дней спустя после победы на US Open Новак Джокович внес важный вклад в выход сборной Сербии в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Всего пять дней спустя после победы на US Open Новак Джокович внес важный вклад в выход сборной Сербии в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Фото: Kai Foesterling / EPA-EFE / Vostock Photo

Всего пять дней спустя после победы на US Open Новак Джокович внес важный вклад в выход сборной Сербии в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Фото: Kai Foesterling / EPA-EFE / Vostock Photo

Первая половина финальной части Кубка Дэвиса — групповой этап, на котором 16 команд были разбиты на четыре квартета, принесла ряд сенсационных результатов. Самым принципиальным из них стала неудача сборной Испании: в Валенсии она не смогла занять даже второе место, пропустив вперед чехов и сербов и опередив лишь сборную Южной Кореи. В отсутствие первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который взял паузу после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США от Даниила Медведева, у шестикратных победителей турнира не оказалось ресурсов, способных обеспечить выход из группы. Сначала испанцы всухую уступили команде Чехии, а решающим для них стал матч второго тура с сербами. В нем через пять дней после победы над тем же Медведевым в финале US Open принял участие 36-летний Новак Джокович, прилетевший из Белграда и не оставивший шансов Алехандро Давидовичу Фокине.

Таким образом, четвертьфиналы, полуфиналы и финал Davis Cup Finals, которые пройдут 21–26 ноября в Малаге, остались без хозяев турнира, что наверняка скажется на посещаемости. Еще в январе стало известно о досрочном расторжении контракта между Международной федерацией тенниса (ITF) и компанией Kosmos, которая принадлежит бывшему известному испанскому футболисту Жерару Пике и предыдущие четыре сезона являлась оператором проведения Кубка Дэвиса. Причиной этого решения ITF явилось невыполнение Kosmos финансовых условий контракта вследствие серьезных убытков. Доходы компании с 2019 по 2022 год слишком сильно уступали расходам: они составили не более €20 млн, то есть всего треть от тех денег, которые она потратила на проведение турнира.

В высшей степени неожиданными стали итоги турнира в группе D в хорватском Сплите. Там хорваты, ослабленные травмами своих нескольких сильных игроков, и американцы, имевшие в своем распоряжении двух теннисистов из первой двадцатки — Фрэнсиса Тиафо и Томми Пола, а также Остина Крайчека и Раджива Рама, соответственно первую и пятую ракетки мира в парном разряде, смогли одержать лишь по одной победе. В play-off же прошли голландцы и сборная Финляндии, которая оказалась даже выше них по дополнительным показателям после разгромной победы в заключительном туре над командой США — 3:0. В одиночке успех финнам принесли сравнительно молодые теннисисты — середняк первой сотни Эмиль Руусувуори и находящийся за ее пределами Отто Виртанен, а в паре ведущую роль сыграл новоиспеченный победитель Открытого чемпионата США в миксте 34-летний ветеран Харри Хелиоваара.

В Манчестере в очень ровной по составу группе В сборные Великобритании и Австралии выбили из турнира французов и швейцарцев. Впрочем, фиаско сборной Франции, десятикратной обладательницы Кубка Дэвиса, по нынешним временам не самая крупная неожиданность. С тех пор как в 2019 году формула турнира была серьезно изменена, французы ни разу не добирались даже до четвертьфинала. В Болонье же, где проходили матчи группы А, действующие обладатели почетного трофея канадцы и команда Италии опередили чилийцев и шведов. Правда, если учесть, что три победы над своими соперниками сборная Канады одержала фактически дублирующим составом, оставшись без бывших игроков первой десятки мирового рейтинга Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова, ее успех в некоторой степени тоже можно считать сюрпризом.

Жеребьевка четвертьфинального этапа состоится сегодня в Лондоне. Причем уже известно, что, согласно формуле турнира, канадцы и чехи могут сыграть с австралийцами или финнами, а итальянцы и сербы — с голландцами или британцами. Российские теннисисты, завоевавшие Кубок Дэвиса в 2021 году, после начала событий на Украине в прошлом году по решению ITF были отстранены от всех командных соревнований.

Евгений Федяков

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