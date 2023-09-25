Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В Самарской области состоялась церемония инаугурации губернатора Дмитрия Азарова. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав Самарской области и законы Самарской области»,— сказал глава региона во время церемонии.

Ранее в сентябре текущего года прошли выборы главы региона. По их итогам действующий губернатор Самарской области набрал почти 84% голосов избирателей.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дмитрия Азарова избрали на новый срок».

Георгий Портнов