Дмитрия Азарова избрали на новый срок

Дмитрий Азаров выиграл выборы главы региона, набрав 83,83% голосов избирателей. За него проголосовали более 1 млн избирателей. Итоговая явка на выборы составила 53,79%. Кандидат от КПРФ, первый секретарь обкома компартии Алексей Лескин получил 6,73% голосов, за представителя ЛДПР Александра Степанова проголосовали 4,28% человек. Сергей Пухаев от «Новых людей» и Михаил Маряхин от «Справедливой России — За правду» получили 1,74% и 1,75% голосов соответственно. Выборы губернатора Самарской области изначально были безальтернативными — оппозиционные партии не стали выставлять сильных кандидатов против Дмитрия Азарова. Эксперты называли претендентов от оппозиции «кандидатами по должности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выиграл на выборах главы региона с большим отрывом, набрав 83,83% голосов избирателей. За него проголосовали более 1 млн человек. Предварительные итоги выборов опубликовал областной избирком по итогам обработки 100% протоколов УИК.

Кандидат от КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы, первый секретарь обкома компартии Алексей Лескин получил на выборах 6,73% голосов, за представителя ЛДПР, депутата областного парламента Александра Степанова проголосовали 4,28% жителей региона. Сергей Пухаев от партии «Новые люди» и Михаил Маряхин от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРПЗП) получили 1,74 и 1,75% голосов соответственно.

Итоговая явка на выборы главы региона составила 53,79%. Согласно данным на 18:0010 сентября, в Самаре проголосовало более 405 тыс. человек (43,88% от общего числа избирателей). В Тольятти явка составила 29,23% (более 153 тыс. человек). В малых городах региона на выборы пришли более половины избирателей — 51,62%. Традиционно лидерами по явке стали сельские районы — там она составила почти 80%.

• В Самарской области 8, 9 и 10 сентября прошли выборы губернатора, депутатов Тольяттинской и Сызранской дум, а также дополнительные выборы депутатов в несколько муниципальных и внутригородских районов.

Во время голосования областной избирком выдал предостережение на имя директора МП «Самарский метрополитен» Сергея Шамина. Основанием для этой меры стала жалоба на то, что якобы представители предприятия обязывают сотрудников предоставлять данные о голосовании на выборах главы региона. По словам заявителя, руководство МП «Самарский метрополитен» в приказном порядке требовало от подчиненных предоставить сведения о дате и месте голосования работников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона еще в апреле. Он был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год господин Азаров победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей. Тогда его оппонентами были практически те же кандидаты. Так, в 2018 году второе место занял Алексей Лескин с 9,99% голосов, на третьей позиции с 5,73% оказался Александр Степанов. Михаил Маряхин с результатом в 2,62% занял пятое место. По сравнению с предыдущими выборами губернатора явка и итоговый результат оказались лучше. Тогда явка составила 48,05%.

Выборы губернатора Самарской области изначально были безальтернативными — оппозиционные партии не стали выставлять сильных кандидатов против Дмитрия Азарова. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ранее называл претендентов от оппозиции «кандидатами по должности»: «Если они не выдвинутся, то партия вроде в выборах не участвует. А это для нее нехорошо. Раз те же кандидаты были в прошлый раз, и ситуация качественно в регионе не изменилась, то результат будет примерно такой же». Эксперт подчеркивает, что партия не может не участвовать в выборах, в противном случае у нее начнутся законодательные проблемы: «К партии есть определенный набор требований, в том числе и участие в выборах. Поэтому они и участвуют, а не потому, что надеются победить».

В конце августа ТИК Новокуйбышевска направила в правоохранительные органы материалы проверки по факту распространения агитационных материалов сотрудниками городского муниципального предприятия «Благоустройство» в пользу кандидата на должность губернатора Дмитрия Азарова. С соответствующей жалобой в ТИК обратился другой кандидат на этот пост Алексей Лескин. В ТИК установили, что сам Дмитрий Азаров не привлекал МБУ «Благоустройство» к своей агитации. Исполняющий обязанности руководителя учреждения заключил договор на распространение агитационных материалов как физлицо и собирался сделать все лично как сторонник партии, в нерабочее время. Однако в итоге «по собственной инициативе» привлек своих подчиненных к распространению агитматериалов, отмечали в избиркоме.

Ани Айвазян