Ford Motor предложил рабочим заводов в Канаде повышение зарплаты на 25%

Компания Ford Motor в ходе продолжающихся переговоров с профсоюзом Unifor, представляющим интересы около 5600 рабочих заводов Ford в Канаде, предложила повышение зарплаты рабочим в общей сложности на 25%. Руководство Unifor поддержало предложения компании и передало их на голосование членам профсоюза.

Ford предлагает повысить зарплату в первый год действия нового трудового контракта на 10%. Если предложение будет принято рабочими, это повышение произойдет 25 сентября. Кроме того, компания предлагает выплатить бонус в размере $10 тыс. за высокую производительность и качество всем, кто работает на полную ставку, и в размере $4 тыс. временным работникам или рабочим с частичной занятостью. Соглашение предусматривает улучшение условий всех пенсионных планов и медицинской страховки, добавление нескольких оплачиваемых выходных, инвестиции для поддержки перехода на производство электромобилей и т. д. Компания также обязалась не закрывать канадские заводы в течение всего срока действия нового трудового контракта.

Переговоры об условиях нового трудового контракта между Ford Motor и Unifor начались в августе. Контракт истек 18 сентября. Члены профсоюза большинством голосов высказались за начало забастовки 19 сентября. Однако забастовку отложили, чтобы ознакомиться с предложением компании.

Ford Motor также ведет переговоры с американским профсоюзом United Auto Workers (UAW). Две недели назад началась забастовка рабочих на заводе Ford Motor в штате Мичиган. Одновременно забастовали рабочие на заводах GM и Stellantis, интересы которых также представляет UAW. 22 сентября UAW объявил о расширении забастовки на 38 заводов Stellantis и GM, поскольку сторонам не удалось прийти к соглашению. В случае с Ford Motor появились положительные сдвиги, и профсоюз остановил акции протеста на заводах компании.

Алена Миклашевская