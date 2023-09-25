В Оренбурге глава ОПГ осужден за стрельбу в милиционеров и удушение соперника

Ленинский районный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор лидеру ОПГ. Он признан виновным в посягательстве на жизнь работников милиции (ст. 191.2 УК РСФСР), сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

«С учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении.

В суде выяснилось, что обвиняемый руководил бандой, которая была создана с 1994 по 1996 год. Одно из преступлений было совершено в июле 1996 года, когда милиционеры расследовали разбойные нападения и проводили поквартирный опрос по адресу проживания ОПГ.

Правоохранители потребовали от участников группы предоставить основания нахождения в жилом помещении. После этого члены ОПГ пытались сбежать через окно, но их остановил милиционер, и тогда лидер группы вместе с соучастником девять раз выстрелили в него. Затем они вылезли из окна на козырек подъезда и выстрелили в правоохранителя еще пять раз и скрылись.

Также с февраля по март 1997 года обвиняемый с участниками группы придумал план убийства возможного претендента на его место в ОПГ. С 4 по 5 марта того же года в квартире по ул. Газовиков в Оренбурге он отвлек разговорами потерпевшего, позволил соучастнику зайти за спину жертвы, накинуть ему на шею удавку и задушить. После этого подсудимый с соучастниками зарыли тело. Помимо прочего утром 5 марта 1997 года фигурант дела дважды выстрелил в сотрудника ГАИ, «который увидел членов банды при сокрытии следов ранее совершенного преступления», выяснило следствие.

Ранее суд ужесточил приговор участникам ОПГ «Близнецы» из Оренбуржья Группировка была создана в 2019 году и совершала на территории региона грабежи и разбойные нападения, вымогательства, а также хищения автомобилей.

Георгий Портнов