Ужесточен приговор участникам ОПГ «Близнецы» из Оренбуржья

Действия четырех осужденных участников организованной преступной группы «Близнецы» из Оренбургской области переквалифицированы с самоуправства (ст. 330 УК РФ) на вымогательство (п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда по представлению прокурора, сообщает надзорное ведомство.

«В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении участников ОПГ «Близнецы» было передано в суд в декабре минувшего года. Речь идет о группировке из 12 жителей Оренбургской области и Краснодарского края.

Следствие установило, что ОПГ было создано в 2019 году для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в целях материального обогащения. Ее участники с 2019 по 2021 год совершали на территории региона грабежи и разбойные нападения, вымогательства, хищения автомобилей у жителей Оренбурга. Они завладели чужим имуществом в общем объеме свыше 4 млн руб.

Георгий Портнов