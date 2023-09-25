Мантуров: АвтоВАЗ вряд ли заплатит налог на сверхприбыль в 2023 году

АвтоВАЗ в этом году вряд ли будет выплачивать налог на сверхприбыль (windfall tax), заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, компания не попадает под критерии, обязывающие проводить выплату.

«Windfall tax в этом году АвтоВАЗ вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, АвтоВАЗ не попадает»,— сказал господин Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром.Казахстан» (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о том, попадает ли под выплату налога кто-то из автопроизводителей, он ответил, что ему неизвестны такие компании. «О такой сверхмаржинальности в машиностроении мне не известно»,— сказал министр.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон о налоге на сверхприбыль. Разовый сбор с бизнеса распространяется на компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в текущем году.

Подробности — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Лаура Кеффер