Компания «Телеграф» обратилась за участком на площади Минина для проекта отеля

Совет по имущественным и земельным отношениям при правительстве Нижегородской области в пятницу рассмотрит заявку о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2,64 тыс. кв. м в границах площади Минина, Алексеевской и Варварской улиц. Как следует из повестки заседания совета, за площадкой на углу улиц обратилось ООО «Телеграф» для реализации проекта по строительству одноименного туристическо-гостиничного комплекса с заявленной суммой инвестиций более 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Телеграф», по данным сервиса Kartoteka.ru, было учреждено 7 августа этого года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Участником и гендиректором компании значится московский предприниматель Алексей Васин. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», его структуры намерены построить элитный отель в центре Нижнего Новгорода.

Для реализации проекта инвестору необходимо получить смежный земельный участок на углу улиц, занятый сейчас магазином «Книжный Новгород» и зданием Нижегородского областного центра крови. Книжный магазин, подконтрольный компании предпринимателя Дмитрия Володина, после истечения срока аренды земли под временным сооружением, в суде был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Компания «Весенние инвестиции» господина Володина ранее также обращалась в областное правительство за предоставлением этой территории под строительство гостиницы. Однако в минимущества отказались рассматривать эту заявку, ответив, что строительство гостиниц не входит в перечень видов разрешенного использования данного земельного участка в случае его предоставления без проведения торгов.

Иван Сергеев