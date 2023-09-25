Бывший член совета директоров «СДС-Уголь» стал фигурантом дела об аварии на «Листвяжной»

Дело бывшего члена совета директоров «СДС-Уголь» Владимира Гридина выделено в отдельное производство в рамках расследования аварии на шахте «Листвяжная», сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах. Фигурант находится в розыске, расследование дела ведет центральный аппарат СКР, сообщил собеседник «Ъ-Сибирь».

Сегодня в Кемерове началось рассмотрение дела бывшего президента АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева, а также бывших гендиректора АО «ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.

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Игорь Лавренков, Кемерово