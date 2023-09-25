В Кемерове начался суд по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

В Центральном районном суде Кемерова 25 сентября началось рассмотрение уголовного дела бывшего президента АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева, а также бывших гендиректора АО «ХК «СДС-Уголь» Михаила Алексеева и технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков \ Коммерсантъ Фото: Максим Серков \ Коммерсантъ

Авария на шахте «Листвяжная» (входит в структуру "СДС-Уголь") произошла 25 ноября 2021, погибли 46 горняков и пять горноспасателей. Михаил Федяев был арестован 15 декабря того же года, ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ, руководителям «СДС-Угля» по ч. 3 ст. 217 УК РФ. В июле прошлого года Михаила Федяева отпустили из под стражи.

Оглашая обвинительное заключение в отношении Михаила Алексеева, гособвинитель отметил, что, по версии следствия, фигурант дела знал про загазованность аварийной лавы на «Листвяжной», «но бездействовал, не обеспечил выполнение мероприятий по поддержанию безопасных условий работы шаахты, которые были предусмотрены комплексной программой компании по производственному контролю».

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Александр Киселев, Игорь Лавренков, Кемерово