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Коммерсантъ FM
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Украинские фигуристы отказались пожать руку грузинским

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта, несмотря на спортивную традицию, отказались поздравить с победой и пожать руки грузинскому дуэту Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы, занявшему первое место на этапе юниорского Гран-при, проходившем в Будапеште (Венгрия). Дуэт Серова—Хобта занял на турнире второе место.

Виолетта Серова и Иван Хобта

Виолетта Серова и Иван Хобта

Фото: Hiro Komae / AP

Виолетта Серова и Иван Хобта

Фото: Hiro Komae / AP

В ходе церемонии награждения Метёлкина и Берулава обнялись с бронзовыми призерами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, а затем подошли к Серовой и Хобте, чтобы поздравить соперников с серебряной медалью, однако украинская пара отказалась от рукопожатия и всячески демонстрировала свое неприятие.

Анастасия Метёлкина начала выступать за сборную Грузии в 2020 году, Лука Берулава — с 2019 года. Оба — воспитанники Московской школы фигурного катания.

Министерство молодежи и спорта Грузии, несмотря на многочисленные обращения местных журналистов, инцидент пока не комментировало.

Георгий Двали, Тбилиси

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