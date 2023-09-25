Завод бытовой техники Candy в России закроют из-за низкой прибыли

Китайский производитель бытовой техники Haier, который владеет российским юрлицом итальянского бренда Candy, решил закрыть предприятие. Об этом сообщили источники «Ъ». Решение приняли из-за того, что с февраля 2022 года выручка завода Candy стала падать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Завод ООО «Канди С.Н.Г.» находится в Кирове. Продукция, которую выпускало предприятие, была рассчитана в том числе и на европейский рынок. Однако участники рынка говорят, что на производстве Candy стоят устаревшие линии. Предприятие может быть продано по цене недвижимости или обанкрочено.

На фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок в апреле завод Candy в Кирове приостановил работу. Как рассказал «Ъ» местный чиновник, только из-за курса валют Candy потеряла 15% прибыли.

Подробнее — в материале «Китай отберет у России Candy».