Вице-мэром Воронежа по внутренней политике стал выходец из прокуратуры

Исполняющим обязанности вице-мэра Воронежа по внутренней политике назначен Иван Панченко, ранее возглавлявший прокуратуру Рязанской области, но ушедший в отставку в начале 2023 года. Господина Панченко представил коллегам мэр Вадим Кстенин в ходе сегодняшней планерки.

Ивану Панченко 57 лет. С 1992 по 2019 год работал в органах прокуратуры, прошел путь от помощника прокурора Ольховатского района до заместителя прокурора Воронежской области. Последние несколько лет возглавлял прокуратуру Рязанской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», имеет ведомственные награды.

Должность политического вице-мэра в администрации Воронежа ввели в 2021 году (ему должны быть подчинены управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление информации и отдел по мобилизационной работе), однако она до сегодняшнего дня она оставалась вакантной. Ожидалось, что пост в начале 2022 года займет председатель комитета Воронежской областной думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Артем Зубков, но из-за «личных обстоятельств» он отказался от назначения.

Мария Старикова