Саратовские следователи начали проверку после крушения параплана

Базарно-Карабулакский межрайонный отдел СУ СКР по Саратовской области начали доследственную проверку травмирования двоих человек после короткого полета на параплане в Воскресенском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 24 сентября 41-летние мужчины «совершили жесткую посадку» в поле возле села Воскресенское. Парапланеристов госпитализировали с травмами.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

Дарья Васенина

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