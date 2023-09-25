Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора

Администрация Челябинска начала прием заявок на замещение вакантной должности главного архитектора города. Претендовать на нее могут граждане РФ с высшим образованием и стажем работы по специальности не менее пяти лет. Об этом сообщают в мэрии.

Заявки от соискателей будут принимать до 25 октября. 30 октября пройдет первое заседание комиссии, которая назовет кандидатов, соответствующих требованиям конкурса. 13 ноября с прошедшими первый этап испытаний участниками пройдет индивидуальное собеседование. С 14 по 21 ноября будут подведены итоги конкурса.

Должность главного архитектора Челябинска освободилась после ухода с поста Павла Крутолапова в июле этого года. Сейчас его обязанности исполняет заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Ольга Никитина.

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