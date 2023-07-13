Павел Крутолапов покидает пост главного архитектора Челябинска

Начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска и главный архитектор города Павел Крутолапов увольняется с должности. 13 июля его последний рабочий день, сообщает пресс-служба администрации города.

Главный архитектор написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 14 июля его полномочия будет исполнять заместитель начальника управления Ольга Никитина.

Павел Крутолапов стал главным архитектором Челябинска в 2020 году по результатам специального конкурса.

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