В Петербурге на четыре дня закроют движение по набережной Черной речки

Ремонтные работы закроют транспортное движение по набережной Черной речки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 25 сентября (08:00) по 29 сентября (08:00) движение транспорта закроют по Красногвардейскому и Вазаскому переулкам, Сердобольской и Старобельской улицам, а также улице Графова и набережной Черной речки.

С 27 сентября (08:00) по 29 сентября (08:00) автомобилисты не смогут проехать по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство моста через Черную речку завершат в 2024 году.

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