Строительство моста через Черную речку завершат в 2024 году

Строительство нового моста через Черную речку планируют завершить в 20214 году. Сегодня на месте возведения переправы ведутся подготовительные работы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая протяженность моста составит 39 метров. На нем будут расположены 2 полосы движения и тротуар шириной 3,5 метров.

Основная задача моста— обеспечить транспортную доступность жилого квартала на Ушаковской набережной. Также рассматривается вариант запуска одностороннего движения по новой переправе со стороны жилого квартала Сердобольской улице, уточнили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила конкурс на поиск подрядчика по строительству моста через Черную речку в створе Сердобольской улице. За работы заказчик готов заплатить 176,89 млн рублей.

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