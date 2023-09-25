Рейс на Пхукет из Иркутска задержали на три дня

В Иркутске авиакомпания «Икар» задержал вылет на Пхукет до среды. Ранее рейс был отложен на 24 сентября, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолет должен был вылететь из Иркутска в 05:15 24 сентября, однако рейс был отложен до 03:00 25 сентября.

«Вылет рейса EO-3523 Иркутск - Пхукет переносится на 27 сентября. В этой связи пассажирам, решившим отказаться от тура, будет выплачена полная стоимость тур-пакета. Пассажирам, принявшим положительное решение для осуществления перелета, будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете», - сказано в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что у самолета была установлена неисправность гидравлической системы. В настоящее время инженерно-технический персонал занимается устранением проблемы. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг.

Также сегодня стало известно, что авиакомпания AZUR air задержала вылет рейса на Пхукет на 6,5 часов. Изначально вылет был запланирован на 10:00, сообщает Восточно-Сибирская прокуратура.

«По причине замены экипажа задержан вылет рейса авиакомпании «Азур Эйр», - сказано в сообщении.

Планируемое время вылета 16:30. На рейс зарегистрированы 336 пассажиров. В настоящее время Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организован выездной прием граждан и мониторинг соблюдения прав пассажиров.

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Александр Киселев