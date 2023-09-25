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Коммерсантъ FM
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ЛДПР внесет в ГД проект о зарплате учителей не ниже 2,5 МРОТ

Группа депутатов ЛДПР собирается внести в Государственную думу законопроект, предлагающий установить нижний порог зарплат для учителей в России на уровне двух с половиной минимальных размеров оплаты труда, сообщил в Telegram замглавы партии Ярослав Нилов.

«Для установления понятной нашим педагогам гарантии достойного уровня их зарплаты при работе на полную ставку мы предлагаем зафиксировать расходы на оплату труда учителей в муниципальных общеобразовательных организациях не ниже 2,5 МРОТ»,— написал господин Нилов. С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 руб.

Предлагаемый на рассмотрение законопроект должен по задумке авторов повысить престиж профессии учителя. Господин Нилов подчеркнул, что предлагаемые в проекте расходы должны быть учтены уже при рассмотрении бюджетного плана на 2024—2026 годы. В Госдуму законопроект планируется внести сегодня, 25 сентября, сообщил он.

Эрдни Кагалтынов

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