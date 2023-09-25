ЕК: ЕС будет зависим от СПГ из США еще несколько десятилетий

Генеральный директор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила Financial Times, что Евросоюз будет зависим от поставок сжиженного природного газа из США еще несколько десятилетий, поскольку ЕС пытается отказаться от газа из РФ и диверсифицировать свои ресурсы, чтобы повысить энергетическую безопасность.

По словам госпожи Йоргенсен, у ЕС есть все необходимые инструменты, чтобы благополучно пережить еще одну зиму после начала военного конфликта на Украине. Среди этих инструментов — сохранение окружающей среды и увеличение количества возобновляемых источников энергии, добавила она.

После начала вооруженного конфликта на Украине ЕС заключил с США контракт на поставки СПГ в объеме 50 млн куб. м в год до 2030 года. Согласно расчетам аналитиков неправительственной организации Global Witness на основе данных Kpler, в 2023 году страны ЕС будут импортировать рекордные объемы СПГ из России, несмотря на стремление отказаться от российского сырья к 2027 году. По итогам семи месяцев этого года лидер по объему импорта российского СПГ — Китай, за ним следуют Испания и Бельгия.

Эрдни Кагалтынов