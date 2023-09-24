Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 17 рейсов и шесть отменены

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шерметьево задерживаются в общей сложности 17 рейсов на прилет и вылет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло, Домодедово временно перестал принимать самолеты, вылеты также отложены. Еще три рейса перенаправлены во Внуково. По данным сервиса Flightradar, воздушное пространство над Домодедово, а также над подмосковным аэропортом Жуковский свободно от самолетов.

Telegram-канал SHOT утверждает, что во Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объектов — например, беспилотников, — которые могут помешать движению самолетов. Официально об этом не сообщалось.

Эрдни Кагалтынов