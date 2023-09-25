Энергетикам дают скидку на выход

Минэнерго согласилось сократить штрафы для генкомпаний, пожелавших отказаться от проектов модернизации ТЭС из-за двукратного роста цен на оборудование. Генкомпаниям достаточно будет заплатить до 45% от предусмотренного штрафа. Энергетики хотят отказаться от модернизации 13 объектов на 1,5 ГВт. Сниженный объем штрафа для них, по предварительным оценкам, может составить 5 млрд руб. Промышленные потребители электроэнергии не поддерживают послаблений, призывая генкомпании «в полной мере нести ответственность за бизнес и страховать риски».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергетикам не удалось полностью избавиться от штрафов за отказ от резко подорожавшей модернизации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Энергетикам не удалось полностью избавиться от штрафов за отказ от резко подорожавшей модернизации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэнерго после жалоб энергетиков на резкий рост цен на генерирующее оборудование предложило сократить штрафы за отказ от ряда проектов модернизации старых ТЭС. Об этом заявил заместитель министра Павел Сниккарс в кулуарах конференции «Совета рынка» (регулятор энергорынков). Речь о 13 проектах на 1,5 ГВт, которые, по словам энергетиков, стали убыточными. «Есть прямой штраф по договору, есть недополучение выручки от продажи по цене КОМ (конкурентный отбор мощности.— “Ъ”) из-за выхода в модернизацию, мы совокупно рассчитывали эту величину,— сказал господин Сниккарс.— От этой величины каждая компания заплатит ориентировочно 35–45%». Компании, по его словам, согласились с предложением министерства.

По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 26 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Проекты окупаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Генкомпании, по оценкам “Ъ”, уже запустили 20 проектов на 4,5 ГВт. Но при этом они перенесли сроки запуска 55 проектов на 12,4 ГВт с общим CAPEX в размере 158,3 млрд руб.

Весной генкомпании просили Минэнерго вовсе освободить их от штрафов за отказ от проектов модернизации, но идея была отвергнута. Глава «Совета рынка» Максим Быстров заявил “Ъ” на полях конференции, что разрешение сложившейся «аномальной ситуации требует адресных неординарных мер». Он пояснил, что дискуссии еще продолжаются, «предстоит услышать и принять во внимание и позицию покупателей, без нее консенсус невозможен».

Процедура отказа от проектов пока неизвестна. Рассматривались различные варианты, в том числе принятие решения по размеру штрафа на уровне договора о присоединении к торговой системе оптового энергорынка. В этом случае решение будет общим для всех, и по каждому объекту не придется выносить вопрос на набсовет «Совета рынка». Возможность повторного участия в программе объектов генерации, вышедших из нее, равно как и повышение ответственности инвесторов, также еще будет обсуждаться.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ; лобби генкомпаний) подтвердили, что после серии переговоров с Минэнерго, «Советом рынка» и «Системным оператором» (диспетчер энергосистемы) договорились о том, что в случае отказа от проекта модернизации каждая компания заплатит до 45% прямого штрафа по договору.

Зафиксирована договоренность об отказе пяти компаний от 13 проектов на 1,5 ГВт, то есть лишь 5% от общего объема отбора, ущерба надежности энергосистемы это не нанесет, уточнили в СПЭ. По данным отраслевого издания «Переток», от проектов модернизации с вводом в 2025–2026 годах хотели бы отказаться Сибирская генерирующая компания (входит в СУЭК), ТГК-2, «Квадра» (входит в «Росатом») и «ЭЛ5-Энерго» (подконтрольна ПАО ЛУКОЙЛ, бывшая «Энел Россия»). В компаниях не предоставили комментариев “Ъ”.

В СПЭ пояснили “Ъ”, что по многим позициям геноборудования зафиксирован более чем двукратный рост цен. Утвержденный на конкурсах CAPEX этих проектов составлял 27,3 млрд руб., а реальная их цена в апреле оценивалась в 48,9 млрд руб. Весной текущего года СПЭ оценивал потенциальный штраф для этих проектов на уровне 11,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 апреля). Таким образом, инициатива Минэнерго может сократить выплаты генкомпаний по 13 проектам до 5,3 млрд руб.

Бизнес критикует возможность снижения штрафов за отказ от ряда проектов.

«Постоянное перекладывание предпринимательских рисков поставщиков на регуляторов и потребителей — порочная практика, которая ничему не учит поставщиков и перегружает экономику,— сказали “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии" (лобби промышленных потребителей электроэнергии).— Вопрос снижения штрафов не возник бы, если бы генераторы не тянули с закупкой оборудования и не экономили на хеджировании рисков». По мнению сообщества, штрафы снижать не стоит.

Предложение Минэнерго выглядит компромиссным, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Поскольку снижение изначального штрафа составило более 50%, влияние внешних факторов, вероятно, было признано определяющим, полагает он. По мнению аналитика, даже такое компромиссное решение кажется спорным, ведь цена мощности сформирована исходя из доходности, определенной в том числе с учетом риска, а риск предполагает возможность получения убытков. «Прецедент отказа генкомпаний от обязательств с таким существенным снижением последствий не повышает доверия к рынку,— говорит господин Сасим.— Тем более если уплаченный штраф впоследствии можно будет компенсировать через удорожание проектов на будущих отборах».

Полина Смертина