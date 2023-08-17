У энергии подгорает эффективность

Как выяснил “Ъ”, энергетики просят Минэнерго снизить целевые показатели по удельному расходу топлива на производство электроэнергии. Генерирующие компании не могут существенно повысить эффективность ТЭС из-за недоступности импортного оборудования на фоне санкций и отсутствия серийного производства газовых турбин в РФ. Заметно снизить расход топлива на ТЭС в короткие сроки на фоне санкций не получится, соглашаются эксперты, предлагая заняться развитием АЭС и ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Совет производителей энергии» (СПЭ, лобби крупных генерирующих компаний РФ) представил Минэнерго свои предложения по изменению энергетической стратегии России. В частности, в СПЭ считают необходимым скорректировать «целевые значения показателя эффективности производства электроэнергии», а именно показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии. Вопрос обсуждался на заседании комиссии Госсовета по энергетике 6 июля (“Ъ” видел протокол).

Действующая энергостратегия России опубликована летом 2020 года и рассчитана на период до 2035 года. Осенью 2021 года Владимир Путин поручил актуализировать документ и расширить горизонт планирования до 2050 года. Минэнерго планирует завершить разработку новой энергостратегии во второй половине текущего года.

В 2019 году средний УРУТ на ТЭС в России составлял 306,2 г условного топлива на 1 кВт•ч (гут/кВт•ч). Показатель должен снизиться до 285 гут/кВт•ч на 2024 год, а на 2035 год — 255 гут/кВт•ч, согласно действующей энергостратегии. Однако в СПЭ сомневаются в возможности достижения таких показателей. Ассоциация предлагает пересмотреть целевые УРУТы с учетом санкционных ограничений, отсутствия серийного производства газовых турбин средней и большой мощности в РФ, закрытия энергоблоков на импортных турбинах из-за отказа производителей осуществлять сервис оборудования. В СПЭ также советуют еще раз сопоставить планы машиностроителей по производству турбин и их фактические возможности. При этом для развития отрасли и замены неэффективного энергооборудования нужно четко обозначить источники финансирования и повысить инвестпривлекательность ТЭК.

В СПЭ не ответили на вопрос “Ъ” о более оптимальных, с их точки зрения, показателях УРУТ. Там лишь сообщили, что сейчас в Минэнерго идет обсуждение формируемого документа с отраслевыми сообществами и экспертами, в том числе в нескольких возможных сценариях.

Чтобы добиться среднего по парку электростанций расхода топлива в 255–285 гут/кВт•ч, доля парогазовых установок (ПГУ) в выработке электроэнергии должна составлять от половины до двух третей, по оценкам Сергея Роженко из Kept. Без массового производства газовых турбин добиться такого объема вводов невозможно и довольно затратно, считает он. В 2022 году объем ТЭС на устаревшем паросиловом цикле составлял 122 ГВт (73,7% от общей мощности ТЭС), а их доля в производстве электроэнергии — 63,5%, по оценкам РЭА Минэнерго. Более рационально было бы переходить к региональным целям, по мнению господина Роженко: например, к строительству ПГУ под рост спроса на юге или Дальнем Востоке, а также в тех районах, где это оказывает существенный эффект на снижение цен.

Энергоблоки на газовых турбинах — важнейшая технология для сокращения УРУТ на ТЭС в России, поскольку газ доминирует в «топливной корзине» электростанций, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. Однако есть и другие возможности — например, замещение наименее эффективных паросиловых блоков более новыми ТЭС или низкоуглеродными ГЭС и АЭС.

Вместе с тем в СПЭ считают необходимым актуализировать и стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Она была утверждена осенью 2021 года и была рассчитана на технологии, доступ к которым из-за санкций ограничен. «Необходимость значительных трат на энергетический переход под сомнением»,— считают в СПЭ, напоминая, что на мероприятия стратегии низкоуглеродного развития планируется потратить 1–2% ВВП. Как писал “Ъ”, стратегия предполагала существенное сокращение выбросов именно в электроэнергетике, для чего предлагалось в том числе увеличивать долю ВИЭ. Сейчас документ пересматривается.

Установленный на 2035 год в актуальной энергостратегии целевой показатель УРУТ в 255 гут не будет достигнут, уверен директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (лобби инвесторов в ВИЭ) Алексей Жихарев. «Учитывая характеристики уже запланированных проектов модернизации ТЭС, фактический показатель будет превышать плановый более чем на 10%,— прогнозирует он.— При этом программа развития ВИЭ-генерации за счет строительства более 12,5 ГВт отразится снижением этого показателя к 2035 году более чем на 5%».

Полина Смертина