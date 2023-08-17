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Коммерсантъ FM
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У энергии подгорает эффективность

Генерирующие компании не могут заметно снизить расход топлива на ТЭС

Как выяснил “Ъ”, энергетики просят Минэнерго снизить целевые показатели по удельному расходу топлива на производство электроэнергии. Генерирующие компании не могут существенно повысить эффективность ТЭС из-за недоступности импортного оборудования на фоне санкций и отсутствия серийного производства газовых турбин в РФ. Заметно снизить расход топлива на ТЭС в короткие сроки на фоне санкций не получится, соглашаются эксперты, предлагая заняться развитием АЭС и ГЭС.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Совет производителей энергии» (СПЭ, лобби крупных генерирующих компаний РФ) представил Минэнерго свои предложения по изменению энергетической стратегии России. В частности, в СПЭ считают необходимым скорректировать «целевые значения показателя эффективности производства электроэнергии», а именно показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии. Вопрос обсуждался на заседании комиссии Госсовета по энергетике 6 июля (“Ъ” видел протокол).

Действующая энергостратегия России опубликована летом 2020 года и рассчитана на период до 2035 года. Осенью 2021 года Владимир Путин поручил актуализировать документ и расширить горизонт планирования до 2050 года. Минэнерго планирует завершить разработку новой энергостратегии во второй половине текущего года.

В 2019 году средний УРУТ на ТЭС в России составлял 306,2 г условного топлива на 1 кВт•ч (гут/кВт•ч). Показатель должен снизиться до 285 гут/кВт•ч на 2024 год, а на 2035 год — 255 гут/кВт•ч, согласно действующей энергостратегии. Однако в СПЭ сомневаются в возможности достижения таких показателей. Ассоциация предлагает пересмотреть целевые УРУТы с учетом санкционных ограничений, отсутствия серийного производства газовых турбин средней и большой мощности в РФ, закрытия энергоблоков на импортных турбинах из-за отказа производителей осуществлять сервис оборудования. В СПЭ также советуют еще раз сопоставить планы машиностроителей по производству турбин и их фактические возможности. При этом для развития отрасли и замены неэффективного энергооборудования нужно четко обозначить источники финансирования и повысить инвестпривлекательность ТЭК.

В СПЭ не ответили на вопрос “Ъ” о более оптимальных, с их точки зрения, показателях УРУТ. Там лишь сообщили, что сейчас в Минэнерго идет обсуждение формируемого документа с отраслевыми сообществами и экспертами, в том числе в нескольких возможных сценариях.

Чтобы добиться среднего по парку электростанций расхода топлива в 255–285 гут/кВт•ч, доля парогазовых установок (ПГУ) в выработке электроэнергии должна составлять от половины до двух третей, по оценкам Сергея Роженко из Kept. Без массового производства газовых турбин добиться такого объема вводов невозможно и довольно затратно, считает он. В 2022 году объем ТЭС на устаревшем паросиловом цикле составлял 122 ГВт (73,7% от общей мощности ТЭС), а их доля в производстве электроэнергии — 63,5%, по оценкам РЭА Минэнерго. Более рационально было бы переходить к региональным целям, по мнению господина Роженко: например, к строительству ПГУ под рост спроса на юге или Дальнем Востоке, а также в тех районах, где это оказывает существенный эффект на снижение цен.

Энергоблоки на газовых турбинах — важнейшая технология для сокращения УРУТ на ТЭС в России, поскольку газ доминирует в «топливной корзине» электростанций, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. Однако есть и другие возможности — например, замещение наименее эффективных паросиловых блоков более новыми ТЭС или низкоуглеродными ГЭС и АЭС.

Вместе с тем в СПЭ считают необходимым актуализировать и стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Она была утверждена осенью 2021 года и была рассчитана на технологии, доступ к которым из-за санкций ограничен. «Необходимость значительных трат на энергетический переход под сомнением»,— считают в СПЭ, напоминая, что на мероприятия стратегии низкоуглеродного развития планируется потратить 1–2% ВВП. Как писал “Ъ”, стратегия предполагала существенное сокращение выбросов именно в электроэнергетике, для чего предлагалось в том числе увеличивать долю ВИЭ. Сейчас документ пересматривается.

Установленный на 2035 год в актуальной энергостратегии целевой показатель УРУТ в 255 гут не будет достигнут, уверен директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (лобби инвесторов в ВИЭ) Алексей Жихарев. «Учитывая характеристики уже запланированных проектов модернизации ТЭС, фактический показатель будет превышать плановый более чем на 10%,— прогнозирует он.— При этом программа развития ВИЭ-генерации за счет строительства более 12,5 ГВт отразится снижением этого показателя к 2035 году более чем на 5%».

Полина Смертина

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